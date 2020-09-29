Азербайджан опроверг заявление Армении о сбитом в Карабахе вертолёте

https://static.news.ru/photo/c935c4ae-0235-11eb-96cc-fa163e074e61_660.jpg Минобороны Азербайджана Фото: azeridefence.com

Баку заявил об очередной дезинформации со стороны Еревана. Как сообщает Минобороны Азербайджана, информация армянской стороны о якобы сбитом вертолёте ВВС Азербайджана является неправдой, так как азербайджанская армия не использовала вертолёты в сегодняшних операциях.

С утра 27 сентября в регионе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.

Ранее NEWS.ru писал о заочной полемике диаспор обеих стран в России. Так, Союз армян заявил о планах отправить в непризнанную республику из России 20 тысяч армянских добровольцев. В ответ азербайджанская община Москвы направила заявление в ФСБ РФ с просьбой проверить эти высказывания на экстремизм и призывы к созданию вооружённых отрядов и наёмничества.