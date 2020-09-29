Азербайджан опроверг заявление Армении о сбитом в Карабахе вертолёте

Баку заявил об очередной дезинформации со стороны Еревана. Как сообщает Минобороны Азербайджана, информация армянской стороны о якобы сбитом вертолёте ВВС Азербайджана является неправдой, так как азербайджанская армия не использовала вертолёты в сегодняшних операциях.
С утра 27 сентября в регионе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.
Ранее NEWS.ru писал о заочной полемике диаспор обеих стран в России. Так, Союз армян заявил о планах отправить в непризнанную республику из России 20 тысяч армянских добровольцев. В ответ азербайджанская община Москвы направила заявление в ФСБ РФ с просьбой проверить эти высказывания на экстремизм и призывы к созданию вооружённых отрядов и наёмничества.
Добавьте наши новости в избранные источники