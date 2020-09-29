Союз азербайджанцев РФ оценил идею Союза армян о добровольцах для Карабаха

https://static.news.ru/photo/4b3cc004-0233-11eb-b859-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

В Союзе азербайджанцев России охарактеризовали позицию Союза армян РФ как «граничащую с экстремизмом». Диаспоры ведут заочную полемику из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Накануне президент Союза армян Ара Абрамян рассказал изданию «Подъем» о планах отправить в непризнанную республику из России 20 тысяч армянских добровольцев.

У нас вызывает опасение граничащая с экстремизмом позиция президента Союза армян России Ары Абрамяна, — сказал РБК вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов.

Он отметил, что озабочен тем, что армянская диаспора во главе с Абрамяном «позволяет себе такие провокации, привлекает россиян, граждан России».

Мы подготовили обращение в правоохранительные органы, чтобы они обратили внимание на его высказывания и действия, — указал Гусейнов.

Сопредседатель «Объединения армян России» Давид Тоноян в беседе с изданием отметил, что в организации знают о желании Союза азербайджанцев России подать заявление. Он уточнил, что армянская диаспора в РФ собирается заниматься консультированием добровольцев и «помогать с правилами выезда в условиях закрытых границ».

Накануне Азербайджанская община Москвы направила заявление директору ФСБ РФ Александру Бортникову. Слова Абрамяна в нём названы призывом, который нарушает законодательство России и подпадает под действие статьи 208 Уголовного кодекса (Организация незаконного вооружённого формирования или участие в нём). В связи с этим председатель общины Шамиль Тагиев просит проверить высказывание президента Союза армян на предмет разжигания межнациональной розни, экстремизм, организации частной военной компании, призывов к созданию вооружённых отрядов и наёмничества.

Формально территория Нагорного Карабаха является частью Азербайджана. Так считает международное сообщество. Фактически подавляющее большинство её населения — армяне, которые после распада СССР провозгласили независимость республики. Это спровоцировало военный конфликт, который длился до 1994 года.

С утра 27 сентября в регионе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Ранее глава правящей фракции парламента Армении «Мой шаг» Лилит Макунц сообщила, что в Ереване рассматривается возможность заключения с Карабахом военно-политического альянса, писал NEWS.ru.