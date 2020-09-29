Ереван рассматривает возможность заключения с Карабахом военного альянса

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Глава правящей фракции парламента Армении «Мой шаг» Лилит Макунц сообщила, что в Ереване рассматривается возможность заключения с Карабахом военно-политического альянса. С 27 сентября в непризнанной республике идут военные действия.

В сложившейся ситуации параллельно с разворачивающимися событиями активно обсуждаются наши возможные соразмерные шаги, в частности, заключение с Арцахом (самоназвание Карабаха — ред.) военного-политического альянса, — написала Макунц в Facebook.

Затяжной конфликт в Нагорном Карабахе разгорается на национальной почве. Формально это территория является частью Азербайджана. Фактически подавляющее большинство её населения — армяне, которые после распада СССР провозгласили независимость республики. В итоге регион на несколько лет охватила война. Соглашение о прекращении огня было подписано только в 1994 году, под контролем непризнанной НКР осталась большая часть территории бывшей автономии.

Международное сообщество определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

С утра воскресенья вдоль линии соприкосновения и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ряд стран, включая Россию, призывает Ереван и Баку немедленно прекратить огонь. Те, в свою очередь, обвиняют друг друга во взаимных нападениях, привлечении боевиков из Сирии и провокациях, писал NEWS.ru.