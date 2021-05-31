В Баку рассказали ОБСЕ о проблеме армянских мин и обмене задержанными

https://static.news.ru/photo/773b3970-c217-11eb-bc68-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на заявление Минской группы ОБСЕ по ситуации на армяно-азербайджанской границе. По словам представителя внешнеполитического ведомства, в Баку поддерживают предложение о проведении делимитации границы с Арменией, но лишь при условии соблюдения территориальной целостности.

Абдуллаева особо отметила, что процесс урегулирования в приграничных областях пробуксовывает из-за недоговороспособности Еревана, в частности по поводу предоставления азербайджанской стороне карт минных полей. При этом оставшиеся необезвреженными мины, установленные Арменией, ежедневно представляют угрозу жизни людей.

Поэтому сопредседатели (Минской группы. — NEWS.ru), прежде чем предлагать обмен задержанных лиц по принципу «всех на всех», должны, по крайней мере, обратить внимание на причины задержания этих лиц, призвать провокаторов воздержаться от подобных действий, — подчеркнула представитель МИД.

Также она напомнила, что Азербайджан последовательно выступает за решение вопроса пограничной напряжённости путём переговоров и поддерживает призывы международного сообщества к демаркации и делимитации границы между двумя государствами — исключительно на основе строгого соблюдения международного права суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, что нынешнее обострение началось с того, что азербайджанские военные, по информации Еревана, незаконно продвинулись вглубь армянской территории. В Баку, в свою очередь, настаивают на том, что все действия были произведены в рамках трёхстороннего соглашения, заключённого при участии Москвы в ноябре прошлого года. На днях премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что его страна готова к мирному урегулированию процесса делимитации и демаркации границы с Арменией. Что касается вопроса разминирования, то он на данный момент окончательно не решён, несмотря на то, что Россия, выступающая основным посредником в урегулировании, уже обращалась по этой проблеме к армянской стороне.