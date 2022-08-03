Азербайджан обвинил Армению в нарушении договоренностей по Карабаху

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Военнослужащий азербайджанской армии

Армения грубо нарушает трехстороннее соглашение, а также подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами, заявили в МИД Азербайджана. Ранее Баку сообщил о гибели своего военного в результате обстрела с армянской стороны.

Произошедший инцидент еще раз демонстрирует, что Армения грубо нарушает трехстороннее соглашение, а также подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами. Это также свидетельствует о неуважении Армении к усилиям международных посредников. Вся ответственность за инцидент на территории Азербайджана лежит на политическом и военном руководстве Армении, которое до сих пор не вывело незаконные вооруженные формирования с территории соседнего государства, — говорится в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства, Баку принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности азербайджанских территорий и целостности их границ.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что армянские вооруженные формирования открыли интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в направлении Лачинского района, где временно дислоцируются российские миротворцы. В результате инцидента от пулевого ранения скончался военнослужащий срочной службы Анар Кязымов.