Азербайджан, Армения и США обсудили разработку мирного соглашения

Фото: mfa.gov.az

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян обсудили в телефонных переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Трехсторонний телефонный разговор состоялся по инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена. Как сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, разговор получил высокую оценку как продолжение переговоров, состоявшихся между министрами иностранных дел двух стран в Женеве 2 октября с поручением подготовки текста мирного соглашения, а также всех предыдущих переговоров.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов довел до сведения Блинкена детали встречи в Женеве. В частности, это ожидание продолжения переговоров по тексту, в котором отражены детали будущего мирного договора. Стороны согласились провести в октябре следующее заседание комиссии по делимитации для снятия напряженности на нелимитированной границе.

Джейхун Байрамов еще раз подчеркнул приверженность Азербайджана обеспечению мира и стабильности в регионе и готовность к подписанию мирного договора, — говорится в сообщении МИД страны.

Министр отметил, что в постконфликтный период будет продолжена работа по реинтеграции армянского населения, которое проживает в Карабахе.

Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул важность избежания военных столкновений и предложил ускорить переговоры по элементам мирного договора, а также продолжить работу в рамках комиссии по делимитации.

По итогам переговоров было выражено согласие на продолжение контактов для достижения прогресса по обсуждаемым вопросам.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов представил элементы мирного договора властям Армении. Во время встречи с госсекретарем по иностранным делам Швейцарской Конфедерации Ливией Леу дипломат назвал проблемы, которые мешают нормализации отношений между Ереваном и Баку.