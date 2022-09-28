Aydınlık: правительство Турции нашло альтернативу системе «Мир» Aydınlık: правительство Турции в ближайшие два дня объявит об альтернативе системе «Мир»

Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ближайшие два дня правительство Турции объявит детали платежной системы, которая была разработана в качестве альтернативы российской системе «Мир». Об этом сообщает турецкая газета Aydınlık со ссылкой на осведомленные источники. Издание отмечает, что туристы и торговцы в стране испытывают трудности с платежами и призывают правительство найти решение данного вопроса.

В последние дни президент Тайип Эрдоган провел <...> совещание с экономическими ведомствами по ситуации с системой «Мир». После совещания стало известно, что работы продолжаются, — сообщило издание.

Согласно полученной газетой информации, детали платежной системы, которая станет альтернативой российской системе «Мир» будут объявлены «через день или два».

Ранее СМИ сообщили, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использовать российскую платежную систему «Мир». По имеющимся данным, это произошло из-за опасения вторичных санкций со стороны США. Также предполагается, что данное решение может свидетельствовать о повороте позиции Анкары относительно рестрикций против Москвы.

Перед этим использовать карты российской платежной системы «Мир» перестали частные банки Турции. На такой шаг, в частности, пошли Isbank и DenizBank. Там сообщили, что подобное решение было принято в связи с санкциями США и Великобритании в отношении России.

Сообщалось также, что президент республики Реджеп Эрдоган поручил профильным ведомствам проработать альтернативы использованию карт «Мир». Этот вопрос обсуждался на заседании 23 сентября в столице Турции с участием Минфина, Центробанка и руководителей ведущих банков страны.