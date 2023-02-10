Автор статьи о взрывах «Потоков» ответил на предложение выступить в Госдуме Американский журналист Херш заявил, что занимается историями, а не политикой

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

Автор расследования о причастности США ко взрыва на трубопроводах «Северные потоки», лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что не занимается политикой. Таким образом он отреагировал на призыв российских парламентариев выступить в Госдуме с обсуждением своей статьи. Слова журналиста приводит РИА Новости.

Большое спасибо, но я занимаюсь историями, а не политикой, — сказал Херш.

Ранее о необходимости пригласить американского журналиста Херша в Госдуму заявил депутат Султан Хамзаев. По его словам, парламентарии смогли бы более подробно обсудить с автором его публикацию.

В свою очередь депутат Олег Морозов отметил, что Следственный комитет России может возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена по статье о терроризме. В качестве свидетеля может быть привлечен американский журналист Сеймур Херш.

На текущей неделе Сеймур Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.