https://static.news.ru/photo/7a953fc0-2ce6-11ea-9d7e-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Курц Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Консервативная Австрийская народная партия сформирует коалиционное правительство страны в партнёрстве с партией «Зелёные». Партии уже согласовали программу совместного кабинета министров.

После формирования нового правительства и приведения к присяге лидер АНП Себастьян Курц станет канцлером Австрии, а лидер «Зелёных» Вернер Коглер — вице-канцлером. Главой МИДа будет назначен Александер Шалленберг, главой МВД — Карл Нехаммер, главой Минобороны — Клаудиа Таннер, сообщает Австрийское агентство печати.

Министром финансов назначат Гернота Блюмеля, министром экономики — Маргарете Шрамбёк, министром сельского хозяйства — Элизабет Кёстингер. Управлять образованием станет Хайнц Фасманн, министерством труда и семьи будет заведовать Кристине Ашбахер, министром без портфеля по делам Европы станет Каролине Эдтштадлер.

Партия «Зелёных» получит в своё распоряжение самое крупное министерство — экологии, транспорта, инфраструктуры, энергетики, технологий и инноваций. Кроме министров в правительстве будут действовать два статс-секретаря от каждой партии.

Рабочую программу на предстоящие гола и имена министров официально представят 2 января. Первое в истории коалиционное правительство приведут к присяге 7 января.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Консервативная Австрийская народная партия (АНП) завершила консультации с политическими силами страны для выбора партнёра по переговорам о кабмине. О решении, кто вместе с АНП сформирует правительство Австрии, должно было объявлено 11 ноября.