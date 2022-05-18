Австралия ввела санкции против Киселёва, Чуприяна и Королёва

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Австралия ввела санкции в отношении гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, врио главы МЧС Александра Чуприяна и первого заместителя директора ФСБ Сергея Королёва. Об этом говорится в заявлении МВД страны, его цитирует ТАСС.

Санкции введены в отношении восьми российских журналистов, ряда госслужащих и организаций. Под ограничения попали журналист и ведущий ВГТРК Сергей Брилёв, глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, телеведущий Михаил Леонтьев. Санкции коснулись военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина, директора Музея Победы Дмитрия Школьника. Под ограничениями оказался замначальника Генштаба ВС РФ Николай Богдановский.

Под санкции попала ЧВК «Вагнер», а также два белорусских предприятия — «Минотор-сервис», производящий гусеничную технику, и КБ «Радар».

Ранее министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино заявил, что Оттава решила запретить въезд для примерно одной тысячи россиян, включая президента России Владимира Путина. По его словам, запрет стал ещё одним ограничением для лиц, которые уже значатся в санкционных списках североамериканской страны.