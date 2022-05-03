Авиация ВКС России уничтожила 39 военных объектов ВСУ

Фото Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Авиация военно-космических сил России за день уничтожила 39 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления и 36 районов живой силы и техники ВСУ, заявил в ходе вечернего брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также российские военные поразили три радиолокационных станции подсвета и наведения ракетных комплексов С-300, «Точку-У», комплекс «ОСА-АКМ» и три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» в районах населенных пунктов Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 39 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления и 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, — заявил он.

По данным оборонного ведомства, были разбиты четыре РЛС обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США в районах населенных пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха.

Ранее российская армия ракетами «Оникс» нанесла удар по аэродрому в районе Одессы, через который на Украину доставлялось иностранное вооружение, были уничтожены ангары с беспилотниками «Байрактар ТБ2» и ракетным вооружением и боеприпасами из США и Европы. Также за ночь российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников.