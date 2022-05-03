ВС РФ ударили по логистическому центру в Одессе ракетами «Оникс»

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Вооружённые силы России ракетами «Оникс» нанесли удар по аэродрому в районе Одессы, через который на Украину доставлялось иностранное вооружение, они уничтожили ангары с беспилотниками «Байрактар ТБ2» и ракетным вооружением и боеприпасами из США и Европы, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга, опубликованного в Telegram-канале ведомства. Он добавил, что за ночь российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников.

Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2», а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран, — заявил он.

По данным оборонного ведомства, также были поражены 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожены 54 огневых позиции артиллерии Украины, 38 опорных пунктов, а также 195 районов сосредоточения живой силы.

Накануне в МО РФ также сообщали об уничтожении взлётной полосы и ангара с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами на аэродроме в Одессе. Кроме того, ВС РФ уничтожили семь военных объектов Украины, два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 и два склада горючего, добавили в ведомстве.

Также 2 мая были уничтожены четыре пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационная станция разведки и наведения в районе населённого пункта Межевая.