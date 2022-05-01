МО России: ракетами «Оникс» в районе Одессы уничтожен ангар с вооружением

Пуск крылатой ракеты «Оникс» / Фото MOD Russia/via Global Look Press

Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме поразили ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушили взлётно-посадочную полосу, сообщил на брифинге представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков. Он также сообщил, что ВС РФ уничтожили семь военных объектов Украины, два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 и два склада горючего.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 145 самолётов, 112 вертолётов, 672 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2703 танка и других боевых бронированных машин, 312 установок реактивных систем залпового огня, 1203 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 2514 единиц специальной военной автомобильной техники, — сказал Конашенков.

1 мая Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения авиационных ударов экипажами вертолётов Ка-52 по военным объектам и технике на Украине. В Telegram-канале оборонного ведомства отметили, что лётчики запускали средства авиационного поражения парами с расстояния в пять километров. В результате, согласно официальным данным, были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ.