МО России: ВС РФ уничтожили четыре установки ЗРК «С-300» и РЛС разведки

Фото vk.com/armsnews

В районе населённого пункта Межевая уничтожены четыре пусковые установки ЗРК «С-300» и радиолокационная станция разведки и наведения, об этом сообщил на брифинге представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков. Дополнительно были поражены 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также в районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2».

В Днепропетровской области в районе населённого пункта Покровское уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Также в районе населённого пункта Межевая уничтожены четыре пусковые установки ЗРК «С-300» и радиолокационная станция разведки и наведения, — сказал Конашенков.

2 мая на Украине в результате ракетного удара российской армии были уничтожены опоры моста через Днестровский лиман, об этом рассказал экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв. Политик отметил, что для восстановления объекта теперь понадобится полгода.

Как сообщалось в понедельник, США передали на Украину 80% от общего числа выделенных американских гаубиц М177. Речь идёт о 70 из 90 выделенных американских гаубиц. На данный момент обращаться с ними умеют свыше 170 украинских военных, ещё 50 проходят обучение. Также за сутки Вашингтон отправил Киеву 14 самолётов с военной помощью, еще 23 рейса совершили пять других стран. Также Киев получил 140 тысяч 155-миллиметровых снарядов к М177. Представитель Пентагона также добавил, что накануне 20 украинских военных приступили к недельному курсу изучения разведывательно-ударных беспилотников Phoenix Ghost.