https://static.news.ru/photo/1f43c93c-eb61-11e9-97a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Нападение на синагогу в Галле является правоэкстремистским террористическим актом, совершённым преступником-одиночкой. Об этом заявила министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт.

По её словам, преступник действовал в соответствии с антисемитскими, правоэкстремистскими мотивами. Его целью было убить как можно больше представителей еврейской общины Галле. В автомобиле злоумышленника было найдено около 4 кг взрывчатки, передаёт ТАСС .

Инцидент произошёл 9 октября. В результате произошедшего в Галле были убиты два человека. Злоумышленник стрелял из автомата и бросил на кладбище гранату. По информации местных СМИ, несколько человек были ранены. ЧП произошло в самый важный иудейский праздник Йом-Киппур, обязывающий верующих держать строгий пост и не работать.

Как писал News.ru, преступником оказался 27-летний гражданин ФРГ Стефан Б. Он вёл трансляцию нападения в Интернете.