Астроном раскрыл опасность космического мусора для Земли Астроном Железнов: космический мусор может столкнуться с МКС

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Космический мусор опасен тем, что он может столкнуться с МКС, рассказал KP.RU астроном Николай Железнов. По его словам, чтобы предотвратить это, ведутся каталоги обломков.

Это серьезная проблема. В мире, в том числе и в России, ведут каталог обломков, чтобы в случае чего предупреждать экипаж МКС от столкновения с ними, по возможности уводить МКС и другие спутники на другие орбиты. Хорошо видно, как растет число опасных обломков, — объяснил эксперт.

Астроном отметил, что может начаться процесс, когда образование мусора станет неконтролируемым и лавинообразным. Возможно, что одни спутники будут сталкиваться друг с другом, из-за чего будут появляться другие обломки, которые будут дальше сталкиваться между собой. Этот процесс называется «синдром Кесслера». Кроме того, сейчас на орбиту выводят большое количество микроспутников.

Другое дело, сколько они остаются на орбите. Если через несколько сотен витков двигатель направляет его в атмосферу, и он там сгорает — пусть. Страшно, если этого не происходит, — добавил Железнов.

Ранее заместитель гендиректора госкорпорации по космическим комплексам Михаил Хайлов сообщил, что до конца 2024 года Роскосмос планирует запуск радиолокационного аппарата «Кондор-ФКА» и двух спутников со стереоскопической аппаратурой «Аист». По его словам, также будет запущен многофункциональный спутник «Обзор-Р».