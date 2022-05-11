Армянская оппозиция прекратила блокаду здания ереванской мэрии

Фото Александр Патрин/ТАСС

Армянские оппозиционеры разблокировали здание ереванской мэрии после часовой блокады, пишет Sputnik. Ранее сторонники протестного движения «Сопротивление» оцепили здание столичной администрации, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна вместе со всем составом кабмина и персоналом. Координатор «Сопротивления» Ишхан Сагателян пригрозил мэру Еревана Грачье Саргсяну повторно заблокировать здание местного муниципалитета.

Хочу предупредить мэра: если он не опомнится, то в следующий раз здание будет перекрыто на несколько часов, — заявил оппозиционер.

Ранее был дан старт масштабному митингу на улицах Еревана со стороны армянских протестующих. Блокировка мэрии стала первым случаем перекрытия госучреждения, а не дороги.

С начала мая Армения столкнулась с новым витком уличных манифестов, участники которых требуют от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном. В последнее время усилились опасения, что протесты могут перерасти в массовые беспорядки и стать фактором острого внутриполитического кризиса.

В Кремле назвали оппозиционные митинги в Армении внутренним делом республики. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва заинтересована в стабилизации ситуации на территории страны в связи с тем, что Армения — партнёр России.