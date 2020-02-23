https://static.news.ru/photo/5e1ba5ee-561e-11ea-af56-fa163e074e61_660.jpg Джорджо Армани Фото: Sicki/Keystone Press Agency/Global Look Press

Известный итальянский модельер Джорджо Армани проведёт свой показ на Неделе моды в Милане без публики. Это решение обусловлено ситуацией вокруг распространения коронавируса на севере Италии.

Дефиле будет записано на видео, а также демонстрироваться в прямом эфире на сайте Армани, сообщает агентство АНСА. Как отметили в Палате моды, которая организует показы, Армани стал первым и пока единственным из участников Недели моды, кто принял такое решение.

В настоящий момент в Италии зарегистрированы 76 случаев заражения коронавирусом. Большая часть заболевших проживает в Ломбардии, административным центром которой является Милан.

Первый в Италии случай гибели человека от коронавируса произошёл 21 февраля. В больнице Падуи скончался 78-летний мужчина, который был госпитализирован с симптомами дыхательной недостаточности. Стало известно, что в начале февраля он ужинал с другом, только что вернувшимся из поездки в Китай. При этом тест на коронавирус, сделанный мужчине, побывавшему в КНР, дал отрицательный результат.

22 февраля от пневмонии, вызванной коронавирусом, в госпитале скончалась 77-летняя жительница города Кодоньо (область Ломбардия), где выявлен главный очаг заражения в Италии. В этом городе изолированы около 250 человек. Проживающих в регионе людей попросили без необходимости не покидать свои жилища. Власти ввели запрет на публичные мероприятия и ограничили торговлю.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 23 февраля она затронула более 78 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 2400 заболевших. Выздороветь удалось более 23 тысячам пациентов. Китай уже запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.