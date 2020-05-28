Архиепископ Штутгартский Агапит скончался после продолжительной болезни

https://static.news.ru/photo/62913c9e-a117-11ea-bd30-fa163e074e61_660.jpg Архиепископ Штутгартский Агапит Фото: Wikimedia

На 65-м году жизни скончался викарий Берлинско-Германской епархии Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) архиепископ Штутгартский Агапит (Горачек).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу патриарха Кирилла, предстоятель РПЦ выразил соболезнования главе РПЦЗ митрополиту Илариону.

Его жизнь стала замечательным примером верности Христу и готовности потрудиться на пользу его церкви, — цитирует агентство слова соболезнования.

Отмечается, что архиепископ Агапит скончался в результате продолжительной и тяжёлой болезни.

Горачек в 2000 году на Архиерейском соборе Русской зарубежной церкви был избран епископом Штутгартским, викарием Берлинско-Германской епархии. В 2011 году был назначен председателем новообразованного издательского совета РПЦЗ. В 2017 году возведён в сан архиепископа.

Как писал NEWS.ru, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавирусной инфекции, с которой он был госпитализирован 5 мая.

Незадолго до своей госпитализации протоиерей заявил о пользе от пандемии коронавируса. По его мнению, из-за эпидемии активизируется волонтёрство, желание что-то сделать для ближнего. Кроме того, у людей началось понимание «каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души».