Архиепископ Штутгартский Агапит скончался после продолжительной болезни

На 65-м году жизни скончался викарий Берлинско-Германской епархии Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) архиепископ Штутгартский Агапит (Горачек).
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Его жизнь стала замечательным примером верности Христу и готовности потрудиться на пользу его церкви, — цитирует агентство слова соболезнования.
Отмечается, что архиепископ Агапит скончался в результате продолжительной и тяжёлой болезни.
Горачек в 2000 году на Архиерейском соборе Русской зарубежной церкви был избран епископом Штутгартским, викарием Берлинско-Германской епархии. В 2011 году был назначен председателем новообразованного издательского совета РПЦЗ. В 2017 году возведён в сан архиепископа.
Как писал NEWS.ru, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавирусной инфекции, с которой он был госпитализирован 5 мая.
Незадолго до своей госпитализации протоиерей заявил о пользе от пандемии коронавируса. По его мнению, из-за эпидемии активизируется волонтёрство, желание что-то сделать для ближнего. Кроме того, у людей началось понимание «каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души».
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