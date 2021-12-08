Археологи нашли первое свидетельство распятия человека в Англии

Британские археологи обнаружили первое свидетельство распятия человека в Англии. Своё открытие учёные сделали в ходе исследований останков раба, обнаруженных в 2017 году в английской деревне Фенстатон (графство Кембриджшир). Об этом рассказывает Daily Mail.

Обнаруженные несколько лет назад останки представляют собой скелет человека ростом около 170 сантиметров и возрастом 25–35 лет, в пятку которого вбит железный гвоздь. По данным исследования, мужчина погиб между 130–337 годами нашей эры, когда на территории современной Англии было установлено правление Римской империи.

Рядом с телом нашли фрагменты деревянной конструкции, с ней раб был похоронен. Изучив находку, специалисты сделали вывод, что они обнаружили первое свидетельство распятия человека в Великобритании.

Подобная казнь традиционно ассоциируется с христианством, однако археологи не проводят подобных корреляций. При этом исследования показали, что мужчина был распят не на кресте, а на другой конструкции. К такому выводу учёные пришли, не обнаружив на теле погибшего следов от других гвоздей. Специалисты также не исключают, что досок было две, к одной из них несчастный был прибит, а к другой привязан.

Что касается гвоздя, вбитого в пятку, эксперты предполагают, что он должен был обездвижить пленника, но не удерживать его вес.

За что мужчина подвергся подобной казни, неизвестно. В Древнем Риме методом распятия традиционно казнили преступников, врагов государства, пиратов, рабов и других людей с низким социальным статусом.

Ранее в Перу археологи во время раскопок подземной гробницы нашли мумию, перевязанную верёвками. Эксперты оценивают возраст останков от 800 до 1200 лет. По их мнению, покойный жил ещё в доинкской цивилизации.