Аргентина получила ещё полмиллиона доз «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/821552e4-9581-11eb-8220-96000091f725_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Очередная партия вакцины российского производства «Спутник V» из 497 тысяч доз прибыла в Аргентину. Об этом говорится в сообщении российского посольства в южноамериканской стране.

В Буэнос-Айрес из Москвы прибыла одиннадцатая партия «Спутника V» (497 тыс. 745 доз первого компонента), — говорится в сообщении.

«Спутник V» стал первой вакциной от COVID-19, которая поступила в Аргентину. 16 января в южноамериканскую страну была доставлена уже вторая партия российской вакцины — 300 тысяч доз. В соответствии с договорённостями, достигнутыми между правительством Аргентины с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), страна получит в общей сложности 10 млн доз препарата.

Ранее стало известно, что президент Аргентины Альберто Фернандес, получивший две дозы вакцины «Спутник V» российского производства, получил положительный тест на антиген коронавирусной инфекции. Политик на своей странице в социальной сети подчеркнул, что у него поднималась температура, были небольшие головные боли, однако сейчас он чувствует себя хорошо.

Как сообщал NEWS.ru, директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург отреагировал на сообщение о заражении аргентинского президента. По словам учёного, вакцинация не может на 100% исключать риск заражения. Из числа привитых 8% находятся в зоне риска. Однако прививка помогает исключить тяжёлые последствия.