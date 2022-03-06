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Арахамия: в воскресенье могут организовать гуманитарный коридор из Харькова

03:45, 06 марта 2022
Арахамия: в воскресенье могут организовать гуманитарный коридор из Харькова Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com
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Член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия написал на своей странице в Facebook, что гуманитарный коридор из Харькова могут организовать в воскресенье. Он также подтвердил, что третий раунд переговоров с Россией пройдёт в понедельник. Подписчики предложили ему сменить шляпу, на что политик отшутился, что ему уже прислали две новые бейсболки.

Даст бог, завтра в Харькове удастся коридор, — заявил Арахамия.

Пользователи восприняли позитивно объявление о создании гуманитарного коридора и выразили свою поддержку.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном на польско-украинской границе. Украинский министр попросил у Запада срочно усилить обороноспособность Украины. В частности, Кулеба отметил, что страна нуждается в защите неба от авиации РФ. По словам Кулебы, стороны провели «продуктивные» переговоры о будущих шагах. Блинкен пообещал Украине «дальнейшие болезненные санкции против России», а также поставить дополнительное оружие.

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