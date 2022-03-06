Арахамия: в воскресенье могут организовать гуманитарный коридор из Харькова

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Российский самолёт «Уральских авиалиний» с туристами на борту был задержан в аэропорту Шарм-эш-Шейха из-за обращения иностранного лизингодателя к властям Египта, сообщают источники РИА Новости. Рейс U6 1886 должен был вылететь в субботу в московский аэропорт Домодедово. Отмечается, что маршрут воздушного судна пролегал через воздушное пространство Кипра.

Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолёт, и Евроконтроль не выдаёт разрешение на пролёт своей зоны, — рассказал источник агентства. В настоящее время решается вопрос...