Арахамия: переговоры с Россией пройдут не в Беловежской пуще

Переговоры России и Украины пройдут не в Беловежской пуще, заявил руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде, член украинской делегации Давид Арахамия. Он добавил, что детали встречи двух делегаций сообщат позже. Об этом политик заявил на своей странице в Facebook.

Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже, — написал Арахамия.

При этом глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский сообщил, российская сторона вскоре прибудет к месту переговоров в Беловежской пуще. Он отметил, что выбор места проведения переговоров был обоюдным.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что 38 стран передали данные о российских действиях на Украине в Международный уголовный суд. По словам дипломата, российское руководство должно быть привлечено к ответственности. Несмотря на эти заявления, большинство подписчиков раскритиковало министра за популизм и бездействие. Она также поприветствовала решение Генассамблеи ООН осудить действия России на Украине.