Антонов предупредил о глобальных проблемах при отказе от энергоресурсов РФ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отказ от российских энергоресурсов обернётся глобальными проблемами на мировых рынках. Слова дипломата приводятся в заявлении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Очевидно, что отказ от наших ресурсов приведет к значительным колебаниям и на мировых энергорынках. Негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего, в самих США, — говорится в заявлении, которое цитируют «Известия».

В сообщении дипмиссии уточняется, что Россия сможет перенаправить нефть и газ на другие рынки после запрета импорта ресурсов в США. Тем более, что российская продукция является качественной и конкурентоспособной.

Американской стороне пора осознать иллюзорность попыток продиктовать свою волю и заставить нас отказаться от защиты национальных интересов при помощи санкционной дубины, — говорится в заявлении.

В посольстве отмечают, что Штаты из-за своего же решения о запрете на импорт российской нефти столкнутся с высокими ценами на бензин, электроэнергию и отопление. А давление на Россию перешло уже все границы «политического и экономического смысла».

Последние несколько недель продемонстрировали это совершенно чётко, — резюмируется в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Байден также отметил, что в США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.