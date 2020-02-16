https://static.news.ru/photo/b1868d9c-50c5-11ea-9aad-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: Xinhua/Global Look Press

Запад теряет свой авторитет и влияние на международную политику. Падает и доверие к нему из-за двойных стандартов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он добавил, что некоторые государства начали разрушать собственные принципы, которые прежде отстаивали, — демократию и права человека, передаёт телеканал NTV.

Стали проявляться исламофобия и политика двойных стандартов. Поэтому начало падать и доверие к политике Запада, — считает дипломат.

По его словам, мировой силой становится Азия, «в руках которой более 50% экономики, и эта цифра растёт».

Накануне Евросоюз раскритиковал намерение Турции приступить к проведению разведочных и буровых работ в исключительной экономической зоне Кипра. Речь идёт о намерении Анкары отправить к берегам острова буровое судно Yavuz для проведения новой операции. Турция настаивает на том, что разработку газовых месторождений она ведёт согласно лицензии, полученной от властей Турецкой Республики Северного Кипра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что Восточносредиземноморский газопровод (EastMed pipeline) послужит энергетической безопасности ЕС. По его словам, подписание соглашения Кипром, Грецией и Израилем свидетельствует о том, что их сотрудничество достигло той зрелости, которая позволяет продвигать проекты, имеющие геополитическую ценность.