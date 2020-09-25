Анкара назвала «вопиющим невежеством» слова Нэнси Пелоси о Турции

https://static.news.ru/photo/db3d1026-ff42-11ea-9aaa-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Rod Lamkey / CNP /MediaPunch via/Global Look Press

Спикер палаты представителей Соединённых Штатов Америки Нэнси Пелоси продемонстрировала вопиющее невежество, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя её высказывание с упоминанием лидера республики Реджепа Эрдогана.

Недавно американская чиновница отреагировала на слова президента США Дональда Трампа, восхитившегося российским коллегой Владимиром Путиным, руководителем КНДР Ким Чен Ыном и главой Турции Реджепом Эрдоганом. Пелоси ответила, что Трамп находится «не в Северной Корее, не в Турции, не в РФ, не в Саудовской Аравии, а в США, где правит демократия», пишет РИА Новости.

То что Пелоси, учитывая её вопиющее невежество, стала спикером Палаты представителей, вызывает тревогу за американскую демократию. Вы [рано или поздно] научитесь уважать волю турецкого народа, — написал дипломат на своей странице в социальной сети Twitter.

. @SpeakerPelosi âs rise to become Speaker of the House is what is truly worrisome for American democracy, given her blatant ignorance. You will learn to respect the Turkish peopleâs will. @realDonaldTrump — MevlÃ¼t ÃavuÅoÄlu (@MevlutCavusoglu) September 25, 2020

Накануне Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН. По его словам, «мир больше пяти» и на планете существует не только пятёрка Совбеза ООН — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, и международное сообщество не должно функционировать только благодаря решениям упомянутых государств. Соответствующее заявление политик сделал во время видеообращения к участникам 75-й Генассамблеи ООН.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Эрдоган прокомментировал конфликтную ситуацию с Грецией из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье и упрекнул французского коллегу Эммануэля Макрона в незнании истории. В частности, глава Турции возмутился действиями Парижа, который для поддержки Греции перебросил военную технику к Средиземному морю. Он заявил, что Макрон не знает историю своей страны, колониальная политика которой привела к гибели сотен тысяч человек