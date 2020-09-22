«Мир больше пяти»: Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН

https://static.news.ru/photo/c19ae444-fce6-11ea-8e47-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН. По его словам, «мир больше пяти» и на планете существует не только пятёрка Совбеза ООН — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, и международное сообщество не должно функционировать только благодаря решениям упомянутых государств. Соответствующее заявление политик сделал во время видеообращения к участникам 75-й Генассамблеи ООН.

Лидер также предложил изменить существующие правила, действующие внутри СБ ООН. По его словам, благодаря этому доверие к ведомству удастся восстановить.

Эрдоган подчеркнул, что современные механизмы ООН оказались неэффективными в условиях вооружённых конфликтов в Сирии, Палестине, Йемене и Афганистане, где до сих пор ведутся боевые действия. В ходе обращения, показанного на YouTube-канале ООН, глава Турции отметил необходимость создания общедоступной вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Президент также напомнил, что планы изолировать Анкару в Средиземноморье обречены на провал.

Говорю об этом откровенно, Анкара не допустит и не оставит без ответа давление, провокации или атаки на интересы Турции. Хотелось бы вновь озвучить призыв Турции к созданию площадки для переговоров и сотрудничества между государствами, имеющими выход к Средиземному морю, — заявил Эрдоган.

Глава Турции подчеркнул, что крупнейший город республики Стамбул, стоящий на пересечении континентов, можно превратить в один из центров ООН. По его словам, это поможет обеспечить стабильность и безопасность по всему миру.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выступая на 75-й Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп в своей речи, посвящённой борьбе с коронавирусом, назвал Китай ответственным за пандемию. По словам главы Белого дома, мир вновь участвует в великой глобальной битве с невидимым врагом — китайским вирусом.

В этом году заседание Генассамблеи пройдёт в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В зале ГА обязаны будут присутствовать по одному официальному представителю делегации от каждой страны. Главам государств и министрам было предложено записать видеообращения, позволить зачитать текст речи постоянным представителям или прибыть на заседание лично при условии прохождения двухнедельного карантина по прибытии в Нью-Йорк. На выступление каждой страны отведут по 15 минут.