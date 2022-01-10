Аналитик рассказал, зачем России нужна военная база в Казахстане

Если бы у России была военная база на территории Казахстана, то она не помогла бы в сдерживании народных волнений на территории республики, но её наличие способствовало бы обеспечению безопасности Центральной Азии, заявил в разговоре с NEWS.ru военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин. Он добавил, что вопрос разворачивания российской базы должны решать руководители Казахстана и Генштаб РФ.

Если вы имеете в виду военную базу для того, чтобы не допустить народных волнений и чтобы не устраивали разбойные нападения на различные административные объекты, то, конечно, военная база здесь ни при чём, — сказал Литовкин.

Он напомнил, что российские военные находятся на территории Армении, но они не вмешивались в конфликт между Ереваном и Баку. Литовкин считает, что российская военная база в Казахстане могла бы обеспечить безопасность Центральной Азии, но не спасла бы республику от беспорядков.

А если прикинуть с точки зрения обеспечения безопасности Центральной Азии, то она бы не помешала на территории Казахстана, это безусловно. Но это решать руководству Казахстана и Генштабу РФ, журналисты не вправе говорить за них, — сказал военный эксперт.

Массовые протесты в Казахстане начались с первых чисел января из-за повышения цен на газ. Вскоре они переросли в массовые беспорядки. Группы боевиков захватывали органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности.

Власти Казахстана ввели в Алма-Ату регулярные войска и начали зачистку её территории. Президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощь ОДКБ, после чего в республику прибыли войска союзников. Они заняли основные объекты военной инфраструктуры, что позволило казахским войскам вести борьбу с боевиками в стране. Российский лидер Владимир Путин заявил, что силы ОДКБ покинут Казахстан после выполнения своих функций.