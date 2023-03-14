Аналитик: присоединение Индии к санкциям против России ничего не изменит Аналитик Демидов: присоединение Индии к санкциям против России ничего не изменит

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Присоединение Индии к потолку цен нефть из России является политическим ходом, поскольку страна и так покупает ее с большой скидкой, рассказал журналу «Компания» аналитик Владимир Демидов. По его словам, для Москвы ничего не изменится, даже если к санкциям присоединится Китай, который является крупнейшим экспортером российской нефти. Эксперт однако предупредил, что рост цен на топливо может усложнить ситуацию.

Дисконт в любом случае уводит цену ниже 60 долларов за баррель, поэтому действия Индии — лишь политический ход, — считает Демидов.

Экономист Михаил Беляев добавил, что $60 за баррель — это цена, по которой Россия может торговать на коммерчески приемлемом уровне. Он подчеркнул, что такая стоимость превышает издержки по добыче и торговым операциям. Также эксперт добавил, что страны, которые не относятся к коллективному Западу, занимают уклончивую позицию и пытаются не вступать с ним в прямую конфронтацию.

Страны, которые не относят к коллективному Западу, на прямую конфронтацию с ним все же не идут <...> Некоторые государства иногда намекают, что они на стороне России, однако они не соблюдают ее интересы, а надеются получить нефть по лучшим ценам, — добавил Беляев.

Ранее сообщалось, что Индия решила соблюдать потолок цен на нефть из России, введенный Западом в рамках очередных антироссийских рестрикций. Индийские власти официально не заявляли о поддержке санкций Запада на, однако в американских СМИ сообщили, что в кулуарах саммита G-20 Дели подробно объяснил свою позицию чиновникам из США и других стран G7, которые по итогу остались довольны.