В США объяснили, почему Вашингтону невыгодна победа Украины Аналитик Кларк: США невыгодна победа Украины, поскольку может привести к ядерному удару

Фото: МО Украины

США невыгодна победа Украины в борьбе с Россией, поскольку тогда власти РФ смогут применить ядерное оружие, считает аналитик по внешней политике Брайан Кларк. В статье для 19FortyFive он заявил, что суверенитет Украины не так важен, как риск ядерного удара. По его мнению, власти США должны трезво и реалистично оценивать свои цели.

Америке необходимо трезво и реалистично оценивать свои цели в украинско-российском конфликте. Полностью восстановленная Украина не стоит того, чтобы рисковать ядерной войной. Полностью суверенная Украина не более ценна, чем сотрудничество и продуктивные отношения с Москвой, — утверждает аналитик.

При этом он думает, что даже если ядерного удара не случится, Штатам все равно будет невыгодна победа Украины. Как считает Кларк, президент США Джо Байден планировал строить с Россией стабильные и предсказуемые отношения, однако в случае поражения РФ это станет невозможным.

Ранее Илон Маск заявил о том, что риск глобальной ядерной катастрофы достиг пиковой отметки за последние 60 лет. Бизнесмен и ранее отмечал, что у России есть возможность полностью уничтожить США и Европу собственными ядерными боеголовками менее чем за 30 минут и наоборот. По мнению Маска, об этом не знает «поразительное» количество людей.

В свою очередь Байден заявил, что конфликт России с Украиной может сопровождаться ошибками и просчетами, способными поставить мир на порог Армагеддона.