Amnesty International начала внутреннюю проверку из-за ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/e6fcaed0-7869-11eb-ac17-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Международная правозащитная организация Amnesty International начала внутреннюю проверку из-за решения о лишении российского оппозиционера Алексея Навального статуса узника совести, сообщила генеральный секретарь организации Жули Верхаар.

Мы начнём внутреннее расследование того, что пошло не так и как мы оказались в нынешней ситуации. В то время как кремлёвская пропаганда не играла роли в принятии наших решений, совершенно очевидно, что мы стали целью клеветнической кампании российского правительства, — написала она в Twitter.

Она отметила, что проверка затронет как факт объявления Навальнгого узником совести, так и решение забрать у него этот статус.

Мы признаём, что наши системы и процедуры подвели нас, особенно в том, что позволили нашему внутреннему обсуждению попасть в руки контролируемого Кремлём медиа Russia Today. Мы большая и сложная организация, но это не оправдание тому, что происходило в последние дни, — заключила она.

We will be launching an internal investigation into what went wrong and how we ended up in the situation we're in now. pic.twitter.com/zEvclPDYD8 — Julie Verhaar (@julieverhaar) February 26, 2021

Ранее член британского парламента Крис Брайант заявил, что выходит из Amnesty International после её решения о лишении Навального статуса узника совести. Также многие соратники Навального отказались от статуса узника совести. Среди них глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков, руководитель проекта Навального «РосПил» Александр Головач и менеджер Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Руслан Шаведдинов.

Накануне организация Amnesty International сообщила, что больше не может считать политика Алексея Навального узником совести из-за его высказываний середины 2000-х годов. При этом правозащитники сообщили, что запросы в организацию о проверке слов оппозиционера могли быть частью скоординированной кампании по дискредитации политика в других странах. По данным СМИ, к этой атаке может быть причастна сеть сотрудников RT.

Amnesty International признала Навального узником совести 17 января. Причиной стал его арест на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из Германии, где лечился после отравления боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше».

Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания политика в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.