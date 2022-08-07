Американский телеканал CBS уличил Киев в продаже западного оружия

Фото: CBS

Американский телеканал CBS на своей официальной странице в YouTube опубликовал новый документальный фильм о поставках западного оружия Украине. Журналисты в ходе расследования выяснили, что до 70% вооружений не доходят до фронта. Опрошенные изданием эксперты указали на то, что оружие пересекает польско-украинскую границу, а далее за его передвижением никто не следит.

Всё это вооружение пересекает границу Украины, а потом что-то происходит и вроде как 30% этого оружия действительно достигает конечного пункта назначения, — сообщил телеканалу Йонас Охман, гендиректор организации Blue-Yellow, занимающейся сбором средств для спонсирования украинских военных.

Американское руководство раскритиковал ветеран морской пехоты США Энди Милбурн, который заявил, что оружие зачастую попадает «не в те руки», а также на за то, что до сих пор не установлен контроль за поставками в самой Украине.

Читатели британской газеты Daily Mail ранее выразили свой шок и недовольство после публикации доклада правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях украинской армии. Британцы возмутились тем, что украинская армия ведёт свой народ на убой целенаправленно. Некоторые отметили, что Зеленский уничтожает страну, чтобы потом уехать в свой особняк во Флориду. Многие обрадовались, что появилась более правдивая информация, чем та, которую подаёт украинское правительство.