Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Сенатор США Линдси Грэм потребовал внести нефтеперерабатывающие заводы Ирана в список целей возможного военного ответа на атаку на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

Речь не идёт о вторжении в Иран, но мы хотим заставить их заплатить за попытку нарушить мировой порядок, — пояснил Грэм.

Нефтяные объекты Saudi Aramco были атакованы в ночь на 14 сентября. Саудовской Аравии, которая является крупнейшим поставщиком нефти, пришлось сократить нефтедобычу почти вдвое. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена.

Ранее News.ru писал, что США намерены обвинить Иран в нанесении удара по саудовским НПЗ крылатыми ракетами.

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