Сенатор США Линдси Грэм потребовал внести нефтеперерабатывающие заводы Ирана в список целей возможного военного ответа на атаку на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.
Речь не идёт о вторжении в Иран, но мы хотим заставить их заплатить за попытку нарушить мировой порядок, — пояснил Грэм.
Sen. Lindsey Graham on possible response to attack on Saudi oil facilities: "The target list I would put would be the Iranian oil refineries. Nobody is talking about invading Iran, but we want to make them pay a price for trying to disrupt world order” pic.twitter.com/uVmff7fWFG
Нефтяные объекты Saudi Aramco были атакованы в ночь на 14 сентября. Саудовской Аравии, которая является крупнейшим поставщиком нефти, пришлось сократить нефтедобычу почти вдвое. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена.
Ранее News.ru писал, что США намерены обвинить Иран в нанесении удара по саудовским НПЗ крылатыми ракетами.
Но Нетаньяху появился в эфире радиостанции «Коль Хай», провёл несколько прямых трансляций в Facebook, а также активно публикует сообщения в соцсетях.
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Американский сенатор рассказал об ответном ударе на атаку саудовских НПЗ