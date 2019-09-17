https://static.news.ru/photo/ee318f7a-d96b-11e9-abdb-fa163e074e61_660.jpg Линдси Грэм Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Сенатор США Линдси Грэм потребовал внести нефтеперерабатывающие заводы Ирана в список целей возможного военного ответа на атаку на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

Речь не идёт о вторжении в Иран, но мы хотим заставить их заплатить за попытку нарушить мировой порядок, — пояснил Грэм.

Sen. Lindsey Graham on possible response to attack on Saudi oil facilities: "The target list I would put would be the Iranian oil refineries. Nobody is talking about invading Iran, but we want to make them pay a price for trying to disrupt world order” pic.twitter.com/uVmff7fWFG — CNN Politics (@CNNPolitics) 17 сентября 2019 г.

Нефтяные объекты Saudi Aramco были атакованы в ночь на 14 сентября. Саудовской Аравии, которая является крупнейшим поставщиком нефти, пришлось сократить нефтедобычу почти вдвое. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена.

Ранее News.ru писал, что США намерены обвинить Иран в нанесении удара по саудовским НПЗ крылатыми ракетами.