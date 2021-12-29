Американский самолёт-разведчик провёл полёт над Восточной Украиной

Американский самолёт-разведчик два дня назад провёл свой первый полёт над территорией Восточной Украины. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейское командование ВС США.

Полёт, совершённый 27 декабря, стал первым случаем, когда самолёт JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины, — говорится в сообщении корреспондента телеканала, опубликованном в Twitter со ссылкой на слова представителя EUCOM.

Проводивший разведку самолёт E-8 Joint STARS относится к авиационному комплексу дальнего наблюдения и целеуказания, предназначенного для распознавания и классифицирования наземных целей в любое время суток. Также он предназначен для работы в любых погодных условиях, для координации боевых действий и двустороннего обмена информацией с наземными силами в реальном времени.

В этот же день в небе близ границ Донбасса был замечен самолёт-разведчик ВВС США RС-135W. До этого данный тип американских разведывательных самолётов уже неоднократно замечали в юго-восточной части Украины и Черноморском регионе.

Ранее Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании вошёл в воздушное пространство Чёрного моря, приблизившись к границе территориальных вод России к югу от Крыма.