Американский самолет-разведчик следил за взрывом «Северных потоков» Flightradar24: за результатами взрыва «Северного потока» осенью следил разведчик США

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon ранним утром 26 сентября 2022 года наблюдал за последствиями взрыва на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море. Такие данные содержатся на ресурсе Flightradar24. По мнению экспертов, этот полет может считаться одним из подтверждений версии журналиста Сеймура Херша о причинах и обстоятельствах инцидента. Об этом пишет РИА Новости.

На ресурсе Flightradar24 сохранился трек полета американского разведывательного самолета P-8A Poseidon, который прибыл в район происшествия ровно за час до взрыва. По имеющимся данным, самолет прилетел из Атлантики, прошел над Данией и подлетел к острову Борнхольм. В дальнейшем он заправлялся над Польшей от заправщика КС-135R.

После этого разведчик вернулся к острову Борнхольм, сделал полный круг точно над районом взрыва и начал снижение. Он снизился с 7300 метров до 2200 метров и пропал с радаров, выключив транспондер. По мнению главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченкова, трек американца подтверждает версию журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на «Северных потоках».

Учитывая, что маршрут полета американского P-8A Poseidon был рассчитан с дозаправкой над Польшей и требовалась синхронизация всех этих моментов, можно утверждать, что его прибытие в назначенное время, сразу же после совершения теракта, говорит о запланированном заранее полете и, следовательно, является еще одним подтверждением выдвинутой американским журналистом Хершем версии, — сказал Коротченков.

На текущей неделе лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.