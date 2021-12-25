Американский политолог и профессор по международным отношениям Эндрю Летем заявил, что Россия является великой державой и сообщения о её упадке — миф. Он добавил, что у России нет аналогов в манипулировании информацией в социальных сетях и новостных ресурсах. Об этом говорится материале американской газеты The Hill.

Не может быть никаких сомнений в том, что Россия соответствует стандарту великой державы. Безусловно, экономические и демографические проблемы продолжают преследовать страну. Но миф об упадке России — это именно миф, — рассказал Летем.

Эксперт добавил, что Западу придётся считаться с тем, что Россия обладает огромной мощью, а также инструментами власти, которые желает использовать для своего влияния на мировой арене.

Ранее американский политобозреватель Гордон Чанг заявил, что просчёты президента США Джо Байдена в области космоса могут стать поводом для начала мировой войны. Он полагает, что Байден не делает никаких усилий, чтобы ослабить конкурентов США, и не справляется с задачей защиты страны.

В последнее время Запад регулярно озвучивает различные варианты начала войны, в том числе с участием России. При этом в Москве неоднократно заявляли, что Россия не планирует ни на кого нападать, а подобные заявления используются в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО рядом с российской границей.