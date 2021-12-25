Американский политолог: Россия — великая держава, у которой нет аналогов
Американский политолог Летем назвал Россию «великой державой», у которой нет аналогов
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:59, 27 декабря 2021
Фото: pixabay
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Американский политолог и профессор по международным отношениям Эндрю Летем заявил, что Россия является великой державой и сообщения о её упадке — миф. Он добавил, что у России нет аналогов в манипулировании информацией в социальных сетях и новостных ресурсах. Об этом говорится материале американской газеты The Hill.
Не может быть никаких сомнений в том, что Россия соответствует стандарту великой державы. Безусловно, экономические и демографические проблемы продолжают преследовать страну. Но миф об упадке России — это именно миф, — рассказал Летем.
Эксперт добавил, что Западу придётся считаться с тем, что Россия обладает огромной мощью, а также инструментами власти, которые желает использовать для своего влияния на мировой арене.
Ранее американский политобозреватель Гордон Чанг заявил, что просчёты президента США Джо Байдена в области космоса могут стать поводом для начала мировой войны. Он полагает, что Байден не делает никаких усилий, чтобы ослабить конкурентов США, и не справляется с задачей защиты страны.
В последнее время Запад регулярно озвучивает различные варианты начала войны, в том числе с участием России. При этом в Москве неоднократно заявляли, что Россия не планирует ни на кого нападать, а подобные заявления используются в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО рядом с российской границей.