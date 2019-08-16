https://static.news.ru/photo/02c60b26-c0cd-11e9-a21f-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Бывший президент Украины Пётр Порошенко за время пребывания у власти вывел из страны по меньшей мере $8 млрд. Об этом рассказал американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин.

Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше 8 млрд долларов. Только по известным мне фактам через госкомпанию «Центрэнерго» было выведено от 700 млн до 800 млн долларов, — цитирует его ТАСС .

Он сообщил, что следствием установлено, что экс-президент вывел за рубеж $1 млрд из средств транша, который был предоставлен Киеву Международным валютным фондом. Эти деньги вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они осели в карманах сподвижников Порошенко.

Кислин добавил, что намерен встретиться с новым руководством страны, чтобы обсудить дальнейшие дела против Порошенко. Однако бизнесмен усомнился в том, что при действующем генпрокуроре Украины Юрии Луценко расследование продвинется. По его словам, Порошенко и генпрокурор — «коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы, и украли очень много денег».

Ранее News.ru сообщал, что в Панаме возбудили уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен Порошенко. Этому предшествовали показания под присягой юриста Андрея Портнова, который был первым заместителем руководителя администрации президента в годы правления Виктора Януковича.