Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Желтом море Yonhap: истребитель F-16 потерпел крушение в Желтом море во время тренировки

Фото: МО США

Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Желтом море, сообщает Yonhap со ссылкой на военные источники агентства с южнокорейской и американской стороны. Собеседники агентства уточнили, что самолет рухнул в воду во время учений в Южной Корее, в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто.

Из-за удара воздушное судно разбилось. Пилот успел катапультироваться.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы США выведут из эксплуатации истребитель-невидимку F-35A, который получил серьезные повреждения после столкновения с птицей. Удар пернатой негативно отразился на 300 деталях самолета, стоимость которого оценивается примерно в $107,6 млн. Среди пострадавших элементов числится планер, конструкция, двигатель и система управления и навигации. В ВВС США допустили, что списанный самолет оставят для обучения механиков.

Ранее в СМИ появилась информация, что самолеты F-35A, способные нести ядерное оружие, будут развернуты на авиабазе Лейкенхит в Британии до конца текущего года. В ответ на эти новости замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва не оставит без внимания переброску американских истребителей. По его словам, намерение Вашингтона является частью политики НАТО, направленной на сдерживание России.