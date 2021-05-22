Американский генерал предупредил о росте влияния РФ на Ближнем Востоке

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Трое китайских учёных из института вирусологии в Ухани тяжело болели незадолго до начала пандемии. Они обратились в городскую больницу в ноябре 2019 года, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку.

Издание отмечает, что у учёных, которые являлись «членами одной и той же команды, занимающейся коронавирусами», были схожие симптомы. Информация разведки может «добавить веса» призывам к более полному расследованию обстоятельств появления...