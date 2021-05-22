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Американский генерал предупредил о росте влияния РФ на Ближнем Востоке

06:34, 24 мая 2021
Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press

Сокращение американского военного присутствия на Ближнем Востоке может расширить влияние в регионе России и Китая. Об этом заявил глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи, сообщает Associated Press.

Ближний Восток — это область интенсивного соперничества между великими державами. И я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут очень внимательно следить за тем, появятся ли пробелы, которые они могут использовать, — отметил Маккензи.

Он считает, что Россия якобы стремится наладить на Ближнем Востоке торговлю оружием, а Китай намерен создать там военные базы.

Ранее стало известно, что представители командного состава ВВС США встревожены из-за недостаточной боеспособности подчинённых им сил. Офицеры опасаются, что американские ВВС стали «немного ленивы» и в настоящее время неспособны составить конкуренцию равному противнику в гипотетическом конфликте — например, России или Китаю.

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