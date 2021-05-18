Forbes: ВВС США не готовы к конфликту с Россией и Китаем

https://static.news.ru/photo/5c3cb6fa-b874-11eb-bfad-96000091f725_660.jpg Фото: United States Air Force/facebook.com

Представители командного состава ВВС США встревожены из-за недостаточной боеспособности подчинённых им сил, утверждает журналист Дэвид Акс в материале для Forbes. Офицеры опасаются, что американские ВВС стали «немного ленивы» и в настоящее время неспособны составить конкуренцию равному противнику в гипотетическом конфликте — например, России или Китаю. Эксперт объяснил, почему американцы оказались не готовы к такому развитию событий.

Долгие годы военные лётчики Соединённых Штатов участвовали только в «конфликтах низкой интенсивности», например на Ближнем Востоке, напоминает автор статьи. Организационная структура ВВС отражала такое положение дел. В 1990-х годах были сформированы 10 подразделений AEF (Air Expeditionary Force, воздушные экспедиционные силы), которые предоставляли самолёты для разных театров боевых действий на ротационной основе. Такой подход работает только в конфликтах с хорошо прогнозируемым течением, где США имеют подавляющее технологическое преимущество над противником. В ситуации, когда враг выставит равные силы, а планы будут меняться на ходу, ВВС Соединённых Штатов могут испытать проблемы, утверждает журналист.

Если Россия вторгнется в страны Балтии или Китай начнёт операцию на каком-нибудь острове в Южно-Китайском море, от AEF будет мало толку, а ВВС США в целом потребуется гораздо быстрее мобилизовать намного больше эскадрилий, — говорится в статье.

Командование ВВС в курсе этой проблемы и хочет провести реформы. Предполагается организация около дюжины звеньев, в которых будет в сумме около 1100 истребителей, штурмовиков, самолётов-разведчиков и БПЛА. Эти силы смогут развёртываться быстрее и сражаться эффективнее, радиус их действия расширится.

Просто невозможно постоянно поддерживать в стопроцентной готовности 100% наших сил. Боевое авиационное командование (ACC) намерено выделить часть сил, которые в любой момент времени будут готовы к действию. Могу заверить, что речь идёт больше чем об одной эскадрилье из 10, — приводит издание слова генерал-майора Марка Слокума, директора воздушных операций ACC.

Ранее стало известно, что американские военные могут сократить число типов активно используемых истребителей с семи до четырёх. Среди «забракованных» моделей может оказаться стелс-истребитель F-22 Raptor.