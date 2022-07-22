Американский генерал оценил риск прямой атаки России на США Американский генерал Глен Ванхерк оценил риск прямой атаки России на США

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования вооруженных сил США (USNORTHCOM) Глен Ванхерк заявил, что Россия и Китай не планируют в настоящее время осуществлять внезапные атаки на Соединённые Штаты. Генерал при этом отметил, что обе страны в период кризиса попытаются нарушить работу критически важной инфраструктуры США. Он при этом назвал Москву главной военной угрозой в текучий момент, пишет РИА Новости.

Я не считаю, что Китай и Россия намерены внезапно атаковать нас кинетическими средствами — это не то, чего я боюсь и во что верю. Однако я считаю, что во времена кризиса они могут попытаться нарушить нашу деятельность, — рассказал Ванхерк.

По мнению американского военного, Китай является «экзистенциальной угрозой» в долгосрочной перспективе.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков ранее заявил, что украинские вооруженные формирования в силу слабого морально-психологического состояния выходят из-под контроля Киева и отказываются воевать. Он привёл в пример отказ бойцов 100-й бригады теробороны города Луцк Волынской области участвовать в боевых действиях. Специалист назвал действия мобилизованных сил «бунтом», который свидетельствует об отчаянии людей. Он добавил, что подобные инциденты являются «серьёзным звонком» для киевских властей.