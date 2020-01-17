https://static.news.ru/photo/1f5fbf72-39b1-11ea-8cf5-fa163e074e61_660.jpgФото: Robert Michael/ZB/Global Look Press
Американский беспилотник БПЛ RQ-4 Global Hawk провёл разведку у границ Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Беспилотник вылетел с базы НАТО на острове Сицилия и направился в сторону Донбасса. Пролетев у линии разграничения, дрон двинулся к России. Этот же беспилотник провёл разведку у Черноморского побережья России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 16 декабря два стратегических беспилотника ВВС США Global Hawk совершили многочасовые разведывательные полёты у границ России в районе Балтики. Первый аппарат провёл у российских границ в общей сложности 16 часов, второй — около 12. Полёты осуществлялись на высоте 16 км.