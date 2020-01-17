https://static.news.ru/photo/1f5fbf72-39b1-11ea-8cf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press

Американский беспилотник БПЛ RQ-4 Global Hawk провёл разведку у границ Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Беспилотник вылетел с базы НАТО на острове Сицилия и направился в сторону Донбасса. Пролетев у линии разграничения, дрон двинулся к России. Этот же беспилотник провёл разведку у Черноморского побережья России.

10:41 мск.

Приступил к мониторингу линии разграничения на Донбассе. pic.twitter.com/U2PnzPcrJu — PlaneRadar (@ua4wiy_) 17 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 16 декабря два стратегических беспилотника ВВС США Global Hawk совершили многочасовые разведывательные полёты у границ России в районе Балтики. Первый аппарат провёл у российских границ в общей сложности 16 часов, второй — около 12. Полёты осуществлялись на высоте 16 км.