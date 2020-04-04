Американские врачи рассказали о работе в эпицентре эпидемии

https://static.news.ru/photo/9ea490ec-7687-11ea-b633-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christina Horsten /Global Look Press

Американские врачи рассказали о том, как работают в эпицентре эпидемии коронавируса в США — в Нью-Йорке. Серия репортажей вышла на NBC News. Им хватает медоборудования и средств защиты, но они уже едва справляются с наплывом тяжёлых пациентов.

Все помещения заполнены. Обычно эти коридоры очень опрятные и пустые, а теперь повсюду пациенты. Работать становится очень трудно, — отметила медик Мэтью Бай.

Десятки тысяч медработников выходят на работу добровольцами.

У меня есть опыт конкретно в реанимации больных с лёгочными заболеваниями. Так что если кто-то должен помогать, то это я, — рассказала медсестра Джессика Финк.

Телеканал также сообщает, что сотни врачей уже заразились сами. При этом эксперты отмечают, что пик эпидемии ещё не наступил.

Основной сложностью болезни медики называют её неизученность и невозможность из-за этого подобрать лечение. Им приходится экспериментировать.

По данным на 4 апреля, в мире уже насчитывается более 1,1 млн человек, инфицированных коронавирусом, скончались свыше 59 тысяч человек, поправились более 228 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено более 278 тысяч случаев COVID-19, на Нью-Йорк приходится более сотни тысяч заражённых.

Ранее китайские учёные сообщили, что лекарство против COVID-19 может появиться в ближайшее время. Группа исследователей выделила несколько антител, которые эффективно блокируют проникновение нового коронавируса в клетки. Среди первых 20 протестированных антител четыре смогли заблокировать проникновение вируса, а два из них сделали это быстрее остальных. Исследователи опубликовали результаты работы в Интернете и надеются, что в течение шести месяцев антитела уже будут протестированы на людях, писал NEWS.ru.