Американские учёные нашли доказательства зарождения COVID на рынке Китая

Коронавирус, вероятнее всего, зародился на рынке в китайской Ухани, а первым заражённым стал торговец морепродуктами, говорится в исследовании американских учёных, опубликованном в журнале Science. В нём они представили график всех официально выявленных случаев заболевания до объявления пандемии. Выяснилось, что большинство инфицированных работали на рынке или жили рядом с ним.

Вирус не пришёл из другой части Уханя на рынок «Хуанань». Доказательства довольно убедительно говорят о том, что вирус появился на рынке и после этого просочился в районы вокруг него, — сказал автор исследования, учёный Университета Аризоны Майкл Уоробей.

Он решил сравнить свои более ранние теории происхождения коронавируса с информацией о людях, у которых были подтверждены факты заражения. Учёный заявил, что результаты подтвердили версию происхождения COVID-19 от животных на рынке.

Специалист не согласился с официальной информации Всемирной организации здравоохранения о первом пациенте. По данным ВОЗ, первым пациентом с коронавирусом стал бухгалтер, заразившийся 8 декабря 2019 года. По информации Уоробея, жалобы мужчины были связаны не с COVID-19, а с зубной болью. Исследователь полагает, что первый случай заболевания произошёл 11 декабря.

Учёные во всём мире по-прежнему не пришли к единому мнению по поводу происхождения COVID-19. Одни специалисты утверждают, что он «утёк» из лаборатории Ухани, другие настаивают на версии животного происхождения. Ранее сообщалось, что исследователи из Франции и Лаоса пришли к выводу о зарождении коронавируса в уханьской лаборатории. Они нашли родственный Sars-CoV-2 вирус в популяции подковоносой летучей мыши. Этот вид вируса очень похож генетически на тот, что поражает человека, однако имеет существенное отличие.