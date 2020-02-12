Сенаторы США заявили, что Украину поддерживают как республиканцы, так и демократы. По словам Рона Джонсона, Джона Баррассо и Криса Мёрфи, отношения между Вашингтоном и Киевом остаются «такими же важными, какими были всегда».
14 февраля в украинской столице пройдёт встреча конгрессменов с лидером Незалежной Владимиром Зеленским.
Будущее Украины важно для Соединённых Штатов, и мы должны убедиться, что Украина знает, что мы рассматриваем её как стратегического союзника, — сказано в заявлении сенаторов.
Ранее NEWS.ru писал, что власти США могут направить Украине в 2021 финансовом году $316,9 млн в качестве помощи.
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