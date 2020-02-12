https://static.news.ru/photo/b7174010-ed35-11e9-9fc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенаторы США заявили, что Украину поддерживают как республиканцы, так и демократы. По словам Рона Джонсона, Джона Баррассо и Криса Мёрфи, отношения между Вашингтоном и Киевом остаются «такими же важными, какими были всегда».

14 февраля в украинской столице пройдёт встреча конгрессменов с лидером Незалежной Владимиром Зеленским.

Будущее Украины важно для Соединённых Штатов, и мы должны убедиться, что Украина знает, что мы рассматриваем её как стратегического союзника, — сказано в заявлении сенаторов.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США могут направить Украине в 2021 финансовом году $316,9 млн в качестве помощи.