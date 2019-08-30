https://static.news.ru/photo/52a2b912-caca-11e9-9c96-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru/youtube.com

Новая версия взрыва на военном полигоне в Архангельской области появилась в США. Инцидент случился не во время запуска ракеты «Буревестник», а при попытке поднять её со дна моря, куда она ранее упала в ходе неудачных испытаний.

Об этом говорится в докладе американской разведки, сообщает телеканал CNBC .

Отмечается, что взрыв произошёл на одном из трёх судов, участвовавших в спасательной миссии. Он «вызвал реакцию в ядерном ядре ракеты, которая привела к утечке радиации».

В документе нет информации об угрозе здоровью людей или окружающей среде из-за взрыва.

Ранее News.ru сообщал, что американские авторы Бюллетеня учёных-атомщиков высказали озабоченность российским проектом ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». По их словам, в США в 60-е годы прошлого века существовал подобный проект «Плутон», но от него пришлось отказаться. Из-за опасности и нестабильности ракету с ядерным реактором прозвали «летающим Чернобылем». Теперь учёные обеспокоены, что Соединённые Штаты вслед за Россией реанимируют эту технологию, и несчастные случаи вроде произошедшего в Архангельской области участятся.