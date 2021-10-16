Американская миссия при ОБСЕ перепутала цвета флага Украины

Американская миссия при ОБСЕ заявила, что «Крым — это Украина». Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте. При этом в Сети обратили внимание на ошибку сотрудников миссии, которые перепутали цвета флага Украины.

Пост с изображением полуострова появился в связи с требованием американской миссии при ОБСЕ расширения полномочий Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Внизу идёт десятисекундный ролик, где изображена карта Крыма, которую покрывают цвета украинского флага. Правда, на кадрах они перепутаны местами.

We are not requesting increased authority for SMM; we are calling on Russia to allow SMM to fulfill its existing mandate. That mandate permits SMM to patrol the entirety of Ukraine, which includes Russia-occupied Crimea, because Crimea is Ukraine. https://t.co/CoRaQ2seIF pic.twitter.com/tj8ELTJh3A — U.S. Mission to OSCE (@usosce) October 15, 2021

Организация призывает Россию позволить миссии выполнять свой мандат, который предполагает патрулирование всей территории Украины, в том числе Крыма.

Потому что Крым — это Украина, — говорится в заявлении.

Ранее в Евросоюзе негативно отреагировали на проведение переписи населения в Крыму и Севастополе, а также осудили старт призывной кампании на полуострове. По мнению европейских чиновников, эти действия России нацелены на дальнейший подрыв территориального суверенитета Украины.