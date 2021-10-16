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Американская миссия при ОБСЕ перепутала цвета флага Украины

11:54, 17 октября 2021
Американская миссия при ОБСЕ перепутала цвета флага Украины Фото: Michael Gottschalk/photothek.net/Global Look Press
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Американская миссия при ОБСЕ заявила, что «Крым — это Украина». Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте. При этом в Сети обратили внимание на ошибку сотрудников миссии, которые перепутали цвета флага Украины.

Пост с изображением полуострова появился в связи с требованием американской миссии при ОБСЕ расширения полномочий Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Внизу идёт десятисекундный ролик, где изображена карта Крыма, которую покрывают цвета украинского флага. Правда, на кадрах они перепутаны местами.

Организация призывает Россию позволить миссии выполнять свой мандат, который предполагает патрулирование всей территории Украины, в том числе Крыма.

Потому что Крым — это Украина, — говорится в заявлении.

Ранее в Евросоюзе негативно отреагировали на проведение переписи населения в Крыму и Севастополе, а также осудили старт призывной кампании на полуострове. По мнению европейских чиновников, эти действия России нацелены на дальнейший подрыв территориального суверенитета Украины.

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