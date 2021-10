Американская миссия при ОБСЕ перепутала цвета флага Украины

Пост с изображением полуострова появился в связи с требованием американской миссии при ОБСЕ расширения полномочий Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Внизу идёт десятисекундный ролик, где изображена карта Крыма, которую покрывают цвета украинского флага. Правда, на кадрах они перепутаны местами.

We are not requesting increased authority for SMM; we are calling on Russia to allow SMM to fulfill its existing mandate. That mandate permits SMM to patrol the entirety of Ukraine, which includes Russia-occupied Crimea, because Crimea is Ukraine. https://t.co/CoRaQ2seIF pic.twitter.com/tj8ELTJh3A