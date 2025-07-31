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31 июля 2025 в 18:30

Американист разоблачил обман ЕС в торговой сделке с США

Политолог Мирзаян: ЕС заранее знал, что условия сделки с США не будут выполнены

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заведомо знала, что ее обещания по торговой сделке с США не будут выполнены, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Речь идет, в частности, о планах ЕС закупить у Штатов энергоносители на $750 млрд (61 трлн рублей).

Фон дер Ляйен не может заставить частные компании что-то у кого-то закупать. Но дело даже не в этом, а прежде всего в объемах. Ежегодно Европа закупает у США энергоносителей на $65–70 млрд. С какой стати она купит на $750 млрд за три года? — пояснил Мирзаян.

Политолог предположил, что сторонам переговоров просто заведомо был нужен компромисс.

Все это прекрасно знали, но президенту США Дональду Трампу была нужна картинка, что он победил. А Европе нужно было, чтобы Трамп успокоился. Вот у них в итоге был найден компромисс, — заключил эксперт.

Ранее старший директор Совета нацбезопасности Белого дома Себастьян Горк заявил, что Евросоюз признал экономическое господство Соединенных Штатов, заключив соглашение на условиях США. По его словам, Европа фактически приняла курс «Америка прежде всего».

Дональд Трамп
Евросоюз
США
Урсула фон дер Ляйен
Дмитрий Горин
Д. Горин
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