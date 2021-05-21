Американцы заменят инструкции Киеву

Знаменитая фраза телекомментатора — «Совпадение? Не думаю!» — удивительным образом соответствует нынешнему моменту в российско-украинских отношениях. Поскольку в один день состоялась встреча коллег Сергея Лаврова и Энтони Блинкена и появилось подтверждение от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова подготовки возможных личных переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Во всяком случае, уже тот факт, что с российской стороны такие рабочие контакты поддерживает Дмитрий Козак, ответственный за эту внешнеполитическую линию в администрации президента, свидетельствует о том, что определённая дистанция к такой встрече пройдена.

И не удивительно, что и в Москве, и в Киеве ждали окончания первого рабочего контакта Лаврова и Блинкена. Прежде всего, естественно, на Украине, которую даже местная пассионария на каблуках Юлия Тимошенко открыто называет колонией. И все понимают чьей: в Киеве американский посол если и не первый человек, то уж точно не второй.

Энтони Блинкен, Сергей Лавров mid.ru

Ещё вчера ни для кого не было секретом, что домашний арест и все обвинения против Виктора Медведчука были санкционированы Блинкеном в ходе его визита в Киев с одной целью: выманить русского медведя. Навязать ему повод для обсуждения. Ещё раньше сам Зеленский предлагал российскому президенту встретиться в Донбассе. Дабы сделать Россию де-факто участником конфликта на бывших землях Войска Донского. И все понимали, что такие сценарии рождаются не в среде актёров «Квартала 95».

Понятно, что Украина была одним из вопросов консультации в Рейкьявике. Вряд ли стороны достигли по этой проблеме существенного прорыва, но лишний раз зарезервировали собственные позиции и, видимо, нелицеприятно высказали взаимные претензии. А это уже само по себе шаг к поиску компромисса. Общим местом давно стало утверждение, что Киев для янки — разменная монета, просто средство причинять неприятности России. Для этой цели великую украинскую нацию и спешно сконструировали. И в принципе, Вашингтон мог бы легко разменять свидомых. Вот только пока, видимо, цена такого размена слишком высока: типа отказа Москвы от политического и военного сближения с Пекином. Но, как говорится, ещё не вечер и торг всегда уместен. Да и разменные ставки могут измениться.

Не так давно сам Зеленский напомнил, что он предложил Путину встретиться в любой точке «нашего Донбасса», но, мол, в принципе такой саммит может состояться и в любой из третьих стран. Для Зеленского, которого и свои зачастую представляют марионеткой, такая встреча важна прежде всего потому, что повышает статус его субъектности, актора международных отношений. Встреча в одной из третьих ставит чуть ли не на одну ступеньку с Путиным.

Но пока не договорятся великие державы, пока они не придут к какому-то компромиссу по Украине, Владимир Зеленский может вольно надувать щёки и приглашать российского коллегу поговорить о Донбассе. Но о чём конкретно на встрече с российской делегацией может пойти речь, его своевременно уведомят.