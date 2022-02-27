AMD и Intel приостановили поставки на территорию России

Поставки в Россию продукции крупнейших американских производителей процессоров Intel и AMD будут приостановлены, сообщает РБК со ссылкой на два источника на ИТ-рынке. По их данным, пока речь идёт о временной мере. Издание отмечает, что эта ситуация может вызвать дефицит серверов и рост их стоимости.

По словам одного из источников, обе компании пока в устной форме предупредили российских производителей, что продукция AMD и Intel временно не будет поставляться на территорию России. Он отметил, что об этом также уведомлены китайские партнёры — информацию о запрете на поставки процессоров в Россию им довёл локальный офис Intel. Сведения о приостановке поставок процессоров от данных производителей подтвердил и представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).



Со стороны компании Intel в России прямого ответа на вопрос, остановили ли они поставки процессоров, не поступило, однако её представитель сообщил, что «компания внимательно следит за ситуацией и обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля, включая новые санкции, введённые OFAC, и правила, изданные BIS (бюро индустрии и безопасности при Министерстве торговли США, которое является регулятором в области экспортного контроля. — NEWS.ru)».



Официальный представитель AMD отказался дать комментарии РБК, так же повёл себя и представитель Минпромторга России.

Ранее компания Google приняла решение приостановить монетизацию на своих платформах для российских средств массовой информации. Ограничения затронут СМИ, которые имеют государственное финансирование.